ТАСС: площадь пожара в здании на востоке Москвы достигла 100 кв метров

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Площадь пожара, произошедшего в здании бывшего московского электрозавода на востоке столицы, достигла 100 квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

На этом фоне следователи и криминалисты уже приступили к осмотру места происшествия. Следственный комитет организовал доследственную проверку и намерен в ближайшее время назначить ряд экспертиз, уточнили в пресс-службе управления ведомства по Москве.

Пожар начался в административном здании вечером в субботу, 8 февраля. Сотрудникам МЧС удалось спасти 90 человек и эвакуировать еще 120.

На месте происшествия работают свыше 60 пожарных и 16 единиц техники. По данным СМИ, уровень сложности пожара был повышен до четвертого из пяти.

