РИА Новости: 8 человек обратились за медпомощью при пожаре в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Восемь человек обратились за медицинской помощью при пожаре на востоке Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Еще четверо человек были госпитализированы, отметили собеседники агентства. При этом ранее сообщалось о троих пострадавших, которых отвезли в НИИ имени Склифосовского с отравлением продуктами горения.

Возгорание началось в административном здании вечером в субботу, 8 февраля. Сотрудникам МЧС удалось спасти 90 человек и эвакуировать еще 120.

На месте происшествия работают свыше 60 пожарных и 16 единиц техники. По данным СМИ, уровень сложности пожара был повышен до четвертого из пяти, а огонь распространился на 300 квадратных метров. Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту случившегося.

