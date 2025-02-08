Троих госпитализировали с отравлением продуктами горения во время пожара на востоке Москвы

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Троих госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с отравлением продуктами горения при пожаре на востоке Москвы. Врачи оценивают состояние пострадавших как не тяжелое, угрозы жизни нет, сообщает Депздрав столицы.

"На место пожара незамедлительно прибыли бригады Скорой медицинской помощи. <...> Медики продолжают оставаться на месте пожара на случай последующих обращений", – добавили в ведомстве.

Огонь охватил административное здание вечером в субботу, 8 февраля. Сотрудникам МЧС удалось спасти 90 человек и эвакуировать еще 120.

Пламя распространилось на 100 квадратных метров.

К ликвидации возгорания привлекли 60 специалистов и 16 единиц техники. По данным СМИ, уровень сложности пожара был повышен до четвертого из пяти.

