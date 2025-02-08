ТАСС: площадь пожара в здании на востоке Москвы выросла до 300 кв м

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Площадь пожара в здании бывшего московского электрозавода на востоке столицы достигла 300 квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

При этом причиной возгорания могли стать неисправность электропроводки или перегруз сети.

Возгорание началось в административном здании вечером в субботу, 8 февраля. Сотрудникам МЧС удалось спасти 90 человек и эвакуировать еще 120. При этом трех человек госпитализируют с отравлением продуктами горения.

На месте происшествия работают свыше 60 пожарных и 16 единиц техники. По данным СМИ, уровень сложности пожара был повышен до четвертого из пяти. Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту случившегося.

