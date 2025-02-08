Движение по улице Электрозаводская в Москве затруднено из-за пожара

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Движение по Электрозаводской улице столицы оказалось затруднено на фоне пожара, охватившего здание бывшего московского электрозавода, сообщила пресс-служба Дептранса города.

Водителей призвали выбирать пути объезда.

Возгорание началось в административном здании вечером в субботу, 8 февраля. Сотрудникам МЧС удалось спасти 90 человек и эвакуировать еще 120. При этом трех человек госпитализируют с отравлением продуктами горения.

На месте происшествия работают свыше 60 пожарных и 16 единиц техники. По данным СМИ, уровень сложности пожара был повышен до четвертого из пяти, а огонь распространился на 300 квадратных метров. Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту случившегося.

