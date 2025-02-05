Более 30 машин сгорели на автостоянке в подмосковных Люберцах

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Более 30 машин сгорели на неэксплуатируемой автомобильной стоянке в селе Верхнее Мячково в подмосковных Люберцах, сообщает МЧС России в телеграм-канале.

По данным ведомства, возгорание охватило 400 квадратных метров стоянки. Специалистам МЧС удалось ликвидировать открытое горение.

К тушению пожара привлечены 25 сотрудников ведомства и 5 единиц техники. В оперативные службы данные о пострадавших не поступали.

Ранее пожар произошел в павильоне на ВДНХ. На первом этаже здания был виден густой черный дым. Сотрудникам МЧС удалось потушить огонь на площади 20 квадратных метров. По данным МЧС, в результате произошедшего никто не пострадал.

Причиной возгорания могло стать короткое замыкание, произошедшее во время плановых работ на экспозиции. В выставочном комплексе также уточнили, что все системы безопасности функционировали в штатном режиме.