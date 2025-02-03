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03 февраля, 12:57

Происшествия

Пожар в павильоне на ВДНХ в Москве полностью потушен

Видео: телеграм-канал "МЧС России"


Пожар на проспекте Мира в Москве полностью ликвидирован. Об этом заявили в телеграм-канале МЧС РФ.

По данным ведомства, пожар произошел на первом этаже выставочного павильона. Сотрудники МЧС потушили огонь на 20 "квадратах". В результате ЧП никто не пострадал.

Пожар произошел днем 3 февраля в павильоне № 58, где расположен Музей славянской письменности "Слово". СМИ сообщали, что с первого этажа здания шел густой черный дым.

Ранее пожар вспыхнул в квартире жилого дома на улице Михневской на юге Москвы. В результате случившегося два человека погибли. Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств и причин пожара.

Крыша частично обрушилась в горящем на северо-востоке Москвы складе

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