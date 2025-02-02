Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар на складе на северо-востоке Москвы полностью потушен, сообщает пресс-служба МЧС России.

Сотрудники ведомства проводят проливку и разбор конструкций, добавили в министерстве.

Пожар произошел в 3-м проезде Марьиной Рощи вечером 2 февраля. Площадь возгорания составляла 300 квадратных метров. По информации МЧС России, существовала угроза распространения огня, так как в здании взрывались баллоны.

Позже поступила информация о частичном обрушении крыши здания на 150 "квадратах". Установление причин возникновения возгорания проконтролирует Останкинская межрайонная прокуратура. В оперативные службы информации о пострадавших пока не поступало.