Пожар на складе на северо-востоке Москвы локализован на 250 "квадратах"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар на складе на северо-востоке Москвы локализован на площади 250 квадратных метров, сообщает МЧС России в телеграм-канале.

Кровля обрушилась на 150 "квадратах", уточнило ведомство.

В свою очередь пресс-служба Московской железной дороги заявила, что на место происшествия направлен пожарный поезд, в составе которого четыре цистерны по 120 тонн воды и четыре пенообразователя.

"На движение поездов ситуация не влияет", – уточнила организация.

Пожар произошел в 3-м проезде Марьиной Рощи, доме 30, строении 2 вечером 2 февраля. Площадь возгорания составляла 300 квадратных метров. По информации МЧС России, существовала угроза распространения огня, так как в здании взрывались баллоны.

Позже поступила информация о частичном обрушении крыши здания. Установление причин возникновения возгорания проконтролирует Останкинская межрайонная прокуратура.

В тушении пожара принимают 53 специалиста и 14 единиц техники. В оперативные службы информации о пострадавших пока не поступало.