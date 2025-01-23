Крыша ресторана загорелась в Краснодаре

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Крупный пожар произошел в ресторане на улице Зиповской в Краснодаре. О происшествии сообщили в телеграм-канале МЧС России.

Огонь охватил крышу трехэтажного здания. Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание на площади 600 квадратных метров. В ликвидации огня участвовали более 50 специалистов и 16 единиц техники.

Двухэтажный магазин загорелся ранее в центре Грозного на площади 1,5 тысячи квадратных метров. На место оперативно прибыли пожарные подразделения, которые не допустили перехода огня на соседние здания.

Еще один пожар случился в селе Нижняя Иволга в Бурятии. В результате возгорания в частном жилом доме погиб 13-летний подросток, его мать и сестра были госпитализированы.