Пассажирский автобус сгорел в Башкирии

Частный автобус "Неоплан" сгорел в Туймазинском районе Башкирии, сообщает в телеграм-канале пресс-служба МЧС России в республике.

По данным ведомства, инцидент произошел на трассе М-5 "Урал" при следовании по маршруту Махачкала – Уфа. Спасатели на тушение подали два ствола, горение ликвидировали через 18 минут. Погибших и пострадавших нет.

В салоне были 12 человек: девять пассажиров и три водителя. Сотрудники экстренных служб посадили всех пассажиров в служебные автомобили и доставили в ближайшую гостиницу, рассказали в пресс-службе.

Ранее рейсовый автобус съехал в кювет и перевернулся в Тюменской области. Пострадали пять человек: четыре пассажира и водитель. Последний получил травму плеча. Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и организации перевозок.