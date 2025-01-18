Десять человек пострадали в столкновении легкового авто и маршрутки в Тульской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В Тульской области десять человек пострадали в результате аварии с участием легкового автомобиля и пассажирской маршрутки, сообщило МЧС РФ в своем телеграм-канале.

"Шесть человек госпитализированы, еще четверым – оказана медицинская помощь на месте", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ДТП произошло на 61 километре автодороги Тула – Белев.

Ранее под Калугой школьный автобус съехал в кювет при столкновении с автомобилем Lada Largus. Авария произошла в районе деревни Орехово Жуковского района. Предварительно, автобус съехал в кювет после столкновения.

По данным правоохранителей, в салоне автобуса находились девять детей и сопровождающие. Никому из них не потребовалась помощь врачей. Однако пострадал водитель Lada.