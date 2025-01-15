Автобус со школьниками съехал в кювет после ДТП под Калугой

Фото: телеграм-канал "МВД 40"

Под Калугой школьный автобус съехал в кювет при столкновении с автомобилем Lada Largus, сообщает региональное УМВД России в телеграм-канале.

Уточняется, что авария произошла примерно в 14:00 по московскому времени в районе деревни Орехово Жуковского района. Предварительно, автобус съехал в кювет после столкновения.

По данным правоохранителей, в салоне автобуса находились девять детей и сопровождающие. Никому из них не потребовалась помощь врачей. Однако пострадал водитель Lada.

Между тем прокуратура инициировала проверку по факту ДТП с участием трех машин и двух автобусов, в котором один человек погиб и еще один пострадал.

ДТП на 50-м километре трассы М-10 "Россия" произошло вечером 14 января. По данным регионального ГУ МВД, автобус King Long столкнулся с тремя автомобилями, затем другой автобус врезался в стоящий общественный транспорт, который от удара наехал на людей, покинувших салон.