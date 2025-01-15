Девять автомобилей столкнулись на дамбе в Петербурге

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В Санкт-Петербурге на внутреннем кольце КАД в районе дамбы за полчаса произошли три аварии с участием девяти машин, передает пресс-служба дирекции комплекса защитных сооружений.

Отмечается, что все аварии произошли с 07:23 до 07:55 по московскому времени.

"Участники ДТП – девять автомобилей, находятся в левой, правой, и средней полосе по ходу движения. Движение затруднено", – говорится в сообщении.

В дирекции призвали водителей рассчитывать маршрут с учетом сложившейся ситуации.

Ранее в Калининграде в результате ДТП с маршруткой пострадали три человека. Водитель Volkswagen Passat на улице Репина не уступил дорогу другим участникам движения по требованию дорожного знака 2.4 ПДД, тем самым создав аварию с двумя маршрутками. Помощь медиков потребовалась двум водителям, а также пассажиру легковой машины.

