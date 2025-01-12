Фото: УМВД России по Калининградской области

Три человека пострадали в аварии с маршруткой в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

По данным пресс-службы, водитель Volkswagen Passat на улице Репина не уступил дорогу другим участникам движения по требованию дорожного знака 2.4 ПДД, тем самым создав ДТП с двумя маршрутками.

Помощь медиков потребовалась двоим водителям, а также пассажиру легковой машины, уточнило ведомство. На месте аварии работают правоохранители.

Ранее на Профсоюзной улице в Москве столкнулись автобус и маршрутное такси. В результате ДТП пострадали пять человек. Одного из пострадавших удалось деблокировать и передать врачам.

Позже было установлено, что авария произошла по вине маршрутного такси, водитель которого не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом.