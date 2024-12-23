23 декабря, 09:55Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП с автобусом на Профсоюзной улице Москвы
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пять человек пострадали в ДТП на Профсоюзной улице в Москве, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Маршрутное такси и автобус столкнулись на юго-западе столицы в понедельник, 23 декабря. В МЧС уточнили, что одного из пострадавших удалось деблокировать и передать врачам.
Ранее на юго-востоке города произошло другое крупное дорожное происшествие. Вечером в воскресенье, 22 декабря, пожарная машина врезалась в автобус, а затем столкнулась с несколькими автомобилям.
В результате пострадали 14 человек, никто не погиб.
Движение после крупной аварии в районе Марьино восстановлено