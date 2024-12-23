Движение затруднено на 40-м километре МКАД из-за опрокидывания фуры

Фото: телеграм-канал SHOT

Движение оказалось затруднено на внешней стороне 40-го километра МКАД из-за опрокидывания фуры. Соответствующее предупреждение появилось в телеграм-канале столичного Дептранса.

ДТП произошло в районе съезда № 41, уточнили в ведомстве. Сейчас к месту аварии прибыли представители оперативных служб.

Столичных автомобилистов попросили объезжать этот участок.

Предварительно установлено, что водитель грузовика Scania врезался в бетонные ограждения и опрокинулся, пишет ТАСС со ссылкой на данные Госавтоинспекции. По данным СМИ, перекрыто три полосы из четырех.

Ранее движение по Новочеркасскому бульвару в сторону Маршала Голованова и по улице Маршала Голованова в сторону Новочеркасского бульвара было перекрыто в оба направления из-за ДТП.

Авария произошла на юге Москвы вечером 22 декабря. По предварительной информации, водитель "КамАЗа", проехав перекресток на красный сигнал светофора, столкнулся с несколькими автомобилями. В результате происшествия пострадали 14 человек.

