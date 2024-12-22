ТАСС: водитель "Камаза" сбил пожилую пару в Подмосковье

Фото: ГУ МВД России по Московской области

Водитель грузовика сбил пожилую пару в подмосковном Дмитрове. В результате один из пострадавших погиб, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла в 08:25 по московскому времени на 71-м километре автодороги А-104 "Москва – Дмитров – Дубна". В тот момент, когда "Камаз" сбил двух пешеходов 1949 года рождения, они переходили проезжу часть. Однако делали они это не по пешеходному переходу.

ДТП привело к гибели мужчины. Женщину, которая шла с ним, доставили в больницу с травмами. В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее две массовые аварии произошли на трассе М-9 "Балтия". Примерно в 18:35 на 22 километре трассы столкнулись пять легковых автомобилей. В результате ДТП один человек пострадал, его госпитализировали.

Вторая авария произошла около 20:40 на 27 километре трассы. В этот раз столкнулись семь легковых автомобилей.