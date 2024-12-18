Два крупных ДТП произошли на трассе М-9 в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Две массовых аварии произошли вечером 18 декабря на трассе М-9 "Балтия" в подмосковном Красногорске. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МВД России по Московской области.

Примерно в 18:35 на 22 километре трассы столкнулись пять легковых автомобилей. В результате ДТП один человек пострадал, его госпитализировали.

Еще одна авария произошла около 20:40 на 27 километре трассы. В этот раз столкнулись семь легковых автомобилей. Пострадавших в результате этой аварии не выявили.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее водитель легковой машины погиб на месте ДТП, которое произошло в ТиНАО на 30-м километре Киевского шоссе. Предварительно, водитель автомобиля Opel наехал на "КамАЗ" без движения, в результате чего произошло столкновение с третьей машиной – Kia.

Еще одно ДТП произошло до этого на 48-м километре МКАД. В результате случившегося автомобиль перевернулся. Движение в районе аварии на некоторое время было затруднено.