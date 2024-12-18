18 декабря, 23:37Происшествия
Два крупных ДТП произошли на трассе М-9 в Подмосковье
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Две массовых аварии произошли вечером 18 декабря на трассе М-9 "Балтия" в подмосковном Красногорске. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МВД России по Московской области.
Примерно в 18:35 на 22 километре трассы столкнулись пять легковых автомобилей. В результате ДТП один человек пострадал, его госпитализировали.
Еще одна авария произошла около 20:40 на 27 километре трассы. В этот раз столкнулись семь легковых автомобилей. Пострадавших в результате этой аварии не выявили.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее водитель легковой машины погиб на месте ДТП, которое произошло в ТиНАО на 30-м километре Киевского шоссе. Предварительно, водитель автомобиля Opel наехал на "КамАЗ" без движения, в результате чего произошло столкновение с третьей машиной – Kia.
Еще одно ДТП произошло до этого на 48-м километре МКАД. В результате случившегося автомобиль перевернулся. Движение в районе аварии на некоторое время было затруднено.
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