17 декабря, 08:25Происшествия
Автомобиль перевернулся после ДТП на МКАД
Фото: depositphotos/TakeArt
Автомобиль перевернулся после ДТП на 48-м километре МКАД, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.
Оперативные службы города устанавливают обстоятельства произошедшего. Информации о пострадавших не поступало.
Движение в районе аварии затруднено, в связи с чем автомобилистов призвали выбирать пути объезда.
Ранее один человек стал жертвой дорожной аварии с автобусом на дороге Санкт-Петербург – Ручьи. Еще четыре человека получили различные травмы, их доставили в больницу.
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