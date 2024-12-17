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17 декабря, 08:25

Происшествия

Автомобиль перевернулся после ДТП на МКАД

Фото: depositphotos/TakeArt

Автомобиль перевернулся после ДТП на 48-м километре МКАД, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Оперативные службы города устанавливают обстоятельства произошедшего. Информации о пострадавших не поступало.

Движение в районе аварии затруднено, в связи с чем автомобилистов призвали выбирать пути объезда.

Ранее один человек стал жертвой дорожной аварии с автобусом на дороге Санкт-Петербург – Ручьи. Еще четыре человека получили различные травмы, их доставили в больницу.

Еще одно ДТП с участием рейсового автобуса произошло в Новосибирской области. В результате аварии девять человек получили травмы.

Новости регионов: 6 человек пострадали в результате ДТП в Краснодарском крае

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