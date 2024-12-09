Девять человек пострадали в ДТП под Новосибирском

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Новосибирской области"

9 человек получили травмы в результате ДТП с участием рейсового автобуса в Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, водитель автомобиля Isuzu Elf во время разворота врезался в автобус, курсирующий по маршруту Новосибирск – Чистоозерное. После этого общественный транспорт, в котором находились 43 человека, съехал в кювет и опрокинулся. Пострадавшие обратились за помощью к медикам.

При этом правительство Новосибирской области уточнило в разговоре с РИА Новости, что в общей сложности в ДТП на Ордынской трассе получили травмы 11 человек, но двое отказались от госпитализации. Все остальные, как сообщает региональный кабмин, были доставлены в городскую больницу для уточнения характера травм и принятия решений о госпитализации.

"Тяжелых пациентов среди пострадавших нет", – добавил министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий.

Ранее на Боровском шоссе в Москве столкнулись легковая машина и автобус. В результате аварии пострадали четыре пассажира автобуса. По предварительной информации, водитель автомобиля не уступил дорогу имеющему преимущество при перестроении автобусу.

