07 декабря, 10:33Происшествия
ДТП с участием четырех грузовиков произошло на МКАД
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Авария с участием четырех грузовых автомобилей произошла на внешней стороне 2-го километра МКАД, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.
После столкновения к работе на месте приступили оперативные службы.
В связи со случившимся движение в районе ДТП оказалось затруднено. На этом фоне представители ведомства призвали водителей выбирать альтернативные маршруты.
Ранее на Боровском шоссе в Москве столкнулись легковая машина и автобус. В результате аварии пострадали четыре пассажира автобуса. По предварительной информации, водитель автомобиля не уступил дорогу имеющему преимущество при перестроении автобусу.
На Боровском шоссе в Москве произошло ДТП с автобусом