ДТП с участием четырех грузовиков произошло на МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с участием четырех грузовых автомобилей произошла на внешней стороне 2-го километра МКАД, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

После столкновения к работе на месте приступили оперативные службы.

В связи со случившимся движение в районе ДТП оказалось затруднено. На этом фоне представители ведомства призвали водителей выбирать альтернативные маршруты.

Ранее на Боровском шоссе в Москве столкнулись легковая машина и автобус. В результате аварии пострадали четыре пассажира автобуса. По предварительной информации, водитель автомобиля не уступил дорогу имеющему преимущество при перестроении автобусу.