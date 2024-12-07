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07 декабря, 23:46

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ТАСС: в Москве произошло ДТП с автобусом и внедорожником

В Москве произошло ДТП с автобусом и внедорожником – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На юго-западе Москвы произошло ДТП с участием автобуса и внедорожника Range Rover, передает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Как уточнил собеседник агентства, авария произошла на пересечении улицы Южнобутовской и улицы Горчакова. В результате происшествия пострадала женщина.

При этом в пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили, что произошло ДТП с участием двух единиц автотранспорта. Предварительно, пострадавших нет.

Ранее на Боровском шоссе в Москве столкнулись легковая машина и автобус. В результате аварии пострадали четыре пассажира автобуса. По предварительной информации, водитель автомобиля не уступил дорогу имеющему преимущество при перестроении автобусу.

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