ТАСС: в Москве произошло ДТП с автобусом и внедорожником

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На юго-западе Москвы произошло ДТП с участием автобуса и внедорожника Range Rover, передает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Как уточнил собеседник агентства, авария произошла на пересечении улицы Южнобутовской и улицы Горчакова. В результате происшествия пострадала женщина.

При этом в пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили, что произошло ДТП с участием двух единиц автотранспорта. Предварительно, пострадавших нет.

Ранее на Боровском шоссе в Москве столкнулись легковая машина и автобус. В результате аварии пострадали четыре пассажира автобуса. По предварительной информации, водитель автомобиля не уступил дорогу имеющему преимущество при перестроении автобусу.