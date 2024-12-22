До 14 человек увеличилось количество пострадавших в ДТП на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Количество пострадавших в крупной аварии на юго-востоке Москвы возросло до 14 человек, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

В свою очередь, РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщает о 15 пострадавших, 14 из которых госпитализировали.

Крупное ДТП с участием пяти транспортных средств – три автомобиля, рейсовый автобус и пожарная машина – произошло на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара вечером 22 декабря.

Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. На видео пожарная машина на перекрестке столкнулась с автобусом, после чего продолжила движение и врезалась в несколько легковых автомобилей.

В результате аварии погибших нет, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, их травмы не представляют угрозу для жизни. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, они устанавливают все детали произошедшего.

Из-за ДТП было перекрыто движение по Новочеркасскому бульвару в сторону Маршала Голованова и по улице Маршала Голованова в сторону Новочеркасского бульвара в оба направления. Помимо этого, задерживаются автобусы и электробусы маршрутов 765, 625, 657, 749 и с9.