Момент аварии на Новочеркасском бульваре в Москве попал на видео

Видео: Москва 24

Момент аварии, в которой, по предварительным данным, пострадали 12 человек, попал на видео. Кадры с камеры видеонаблюдения опубликовал телеграм-канал Москва 24.

На видео пожарная машина на перекрестке столкнулась с автобусом, после чего продолжила движение и врезалась в несколько легковых автомобилей.

В оперативных службах сообщили ТАСС, что пожарный "Камаз" ехал на возгорание и пересекал перекресток с включенными спецсигналами. Также он добавил, что среди пострадавших – два сотрудника пожарной охраны, они были осмотрены медработниками на месте.

Крупное ДТП с участием пяти транспортных средств – три автомобиля, рейсовый автобус и пожарная машина – произошло вечером 22 декабря в районе дома 30 на Новочеркасском бульваре в Марьине.

Предварительно, в аварии пострадали 12 человек. На место ДТП прибыл вертолет Московского авиацентра. Движение по Новочеркасскому бульвару перекрыто.