22 декабря, 22:22Происшествия
Момент аварии на Новочеркасском бульваре в Москве попал на видео
На видео пожарная машина на перекрестке столкнулась с автобусом, после чего продолжила движение и врезалась в несколько легковых автомобилей.
В оперативных службах сообщили ТАСС, что пожарный "Камаз" ехал на возгорание и пересекал перекресток с включенными спецсигналами. Также он добавил, что среди пострадавших – два сотрудника пожарной охраны, они были осмотрены медработниками на месте.
Крупное ДТП с участием пяти транспортных средств – три автомобиля, рейсовый автобус и пожарная машина – произошло вечером 22 декабря в районе дома 30 на Новочеркасском бульваре в Марьине.
Предварительно, в аварии пострадали 12 человек. На место ДТП прибыл вертолет Московского авиацентра. Движение по Новочеркасскому бульвару перекрыто.