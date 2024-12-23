Мосгортранс: водитель маршрутки не справился с управлением и столкнулся с автобусом в ЮЗАО

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

ДТП на Профсоюзной улице Москвы произошло по вине маршрутного такси, водитель которого не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом, сообщили в Мосгортрансе.

Авария с участием маршрутки № 804 и автобуса № 577 произошла в понедельник, 23 декабря, около 09:07.

По предварительной информации, маршрутка ударилась об автобус, стоящий на остановке в районе дома 131. Среди пассажиров автобуса никто не пострадал.

В свою очередь, прокуратура Юго-Западного административного округа Москвы взяла на контроль установление обстоятельств ДТП. Кроме того, ход и результаты процессуальной проверки на контроле в прокуратуре.

По данным ведомства, в аварии пострадал только водитель частного маршрутного такси.

В МЧС ранее сообщили, что в ДТП на Профсоюзной улице пострадали пять человек. Одного из пострадавших удалось деблокировать и передать врачам.

