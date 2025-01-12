Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП с автобусом и такси в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Автобус выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с такси. Авария произошла на улице Капотня в Москве. В результате ДТП пострадали три человека, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, автобус, водитель которого потерял управление, был частным. При столкновении пострадали водитель такси, а также его пассажиры, которыми оказались женщина и 12-летний ребенок. Все они были доставлены в больницу.

Установление всех обстоятельств произошедшего взяла под свой контроль прокуратура Юго-Восточного административного округа.

Ранее на Профсоюзной улице в Москве столкнулись автобус и маршрутное такси. В результате ДТП пострадали пять человек. Одного из пострадавших удалось деблокировать и передать врачам.

Позже было установлено, что авария произошла по вине маршрутного такси, водитель которого не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом.