12 января, 11:11Происшествия
Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП с автобусом и такси в Москве
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Автобус выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с такси. Авария произошла на улице Капотня в Москве. В результате ДТП пострадали три человека, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
По данным ведомства, автобус, водитель которого потерял управление, был частным. При столкновении пострадали водитель такси, а также его пассажиры, которыми оказались женщина и 12-летний ребенок. Все они были доставлены в больницу.
Установление всех обстоятельств произошедшего взяла под свой контроль прокуратура Юго-Восточного административного округа.
Ранее на Профсоюзной улице в Москве столкнулись автобус и маршрутное такси. В результате ДТП пострадали пять человек. Одного из пострадавших удалось деблокировать и передать врачам.
Позже было установлено, что авария произошла по вине маршрутного такси, водитель которого не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом.
Авария с участием такси произошла на ТТК