Движение на внутренней стороне 66-го км МКАД восстановлено

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Движение на внутренней стороне 66-го километра МКАД было восстановлено после ДТП с двумя автомобилями. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Ранее этой ночью движение на внутренней стороне МКАД перекрывали из-за аварии с участием двух автомобилей. На месте работали оперативные службы города. Водителей призывали выбирать пути объезда.