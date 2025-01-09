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09 января, 04:47

Происшествия

Движение на внутренней стороне 66-го км МКАД восстановлено

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение на внутренней стороне 66-го километра МКАД было восстановлено после ДТП с двумя автомобилями. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Ранее этой ночью движение на внутренней стороне МКАД перекрывали из-за аварии с участием двух автомобилей. На месте работали оперативные службы города. Водителей призывали выбирать пути объезда.

Машина загорелась после аварии на МКАД

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