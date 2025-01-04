Момент падения машины в реку на Лужнецкой набережной попал на видео

Момент падения автомобиля в Москву-реку на Лужнецкой набережной попал на видео. Кадры были опубликованы в телеграм-канале столичной прокуратуры.

На видео заметно, как транспортное средство пробило бетонное ограждение и упало в воду.

Прокуратура Центрального административного округа взяла на контроль установление обстоятельств ДТП.

О случившемся стало известно днем 4 января. По данным источников, женщина-водитель не справилась с управлением. Как сообщили в Дептрансе Москвы, информация о пострадавших уточняется. При этом движение в районе ДТП не затруднено.

Ранее автомобиль провалился под лед на Байкале. Водитель проигнорировал запрещающие знаки и выехал на лед Мухорского залива. При этом толщина ледяного покрова была не больше 10 сантиметров. В результате ЧП мужчина погиб. Его тело вытащили из воды.

