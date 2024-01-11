Женщина из Азова провела полчаса в провалившемся под землю автомобиле

Фото: Администрация города Азова

Жительница Азова провела полчаса в провалившемся под землю автомобиле, сообщает телеканал "360" со ссылкой на сына пострадавшей.

По его словам, женщина ехала по грунтовой дороге и провалилась под землю в районе Севастопольской улицы и переулка Куникова. Он уточнил, что авто рухнуло вместе с грунтом, опровергнув при этом, что машина упала в канализационный люк.

"Она ехала по ямкам, объезжала, и раз – резко под землю ушла. Провалилась. Капотом вниз, даже "мордой" – просто как в пустоту ушла", – объяснил мужчина.

Он отметил, что ушедшая вниз дорога и сейчас продолжает осыпаться. При этом автомобиль не получил серьезных повреждений, добавил сын потерпевшей, подчеркнув, что трубы внизу ямы все же пробили коробку передач, местами яма помяла кузов и поцарапала краску.

Мужчина уточнил, что его мать пробыла в темноте примерно полчаса, она получила травмы ног и головы.

"Она там стресс перенесла сильный", – подчеркнул он.

В местной администрации не смогли найти очевидных причин произошедшего. На данный момент специалисты местного водоканала огородили место инцидента. Они уверены, что машина упала в яму в месте просадки грунта, однако повреждений коммунальных линий в этом районе они не нашли.

Ранее в Саратовской области два автомобиля провалились под лед на реке Волге. В одном из инцидентов вблизи города Маркса пострадавшие смогли сами выбраться на крышу машины, после чего спасатели их эвакуировали на берег.

Аналогичный инцидент произошел вблизи районного центра Ровное. О пострадавших не сообщалось. При этом в регионе действует запрет на выход и выезд на автомобиле на лед.