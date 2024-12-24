Мужчина на автомобиле провалился под лед Байкала

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Автомобиль провалился под лед на Байкале. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, 47-летний водитель проигнорировал запрещающие знаки и выехал на лед Мухорского залива. При этом толщина ледяного покрова была не больше 10 сантиметров. В результате, как сообщили в МЧС, машина начала тонуть в 600 метрах от берега. Спасатели вытащили тело погибшего автомобилиста из воды.

В ведомстве предупредили, что выезжать на лед можно только на официально открытых ледовых переправах.

Ранее в Саратовской области два автомобиля провалились под лед на реке Волге. В одном из инцидентов вблизи города Маркса пострадавшие смогли сами выбраться на крышу машины, после чего спасатели их эвакуировали на берег.

Аналогичный инцидент произошел вблизи районного центра Ровное. О пострадавших не сообщалось. При этом в регионе действует запрет на выход и выезд на автомобиле на лед.

