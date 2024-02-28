Экс-мэр Иркутска прокатился на лимузине по Байкалу

Фото: instagram.com(признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/kondrashov_victor

Бывший мэр Иркутска Виктор Кондрашов прокатился на лимузине по озеру Байкалу. В беседе с "Газетой.ру" он заявил, что двигался по паромной переправе и не нарушал областной закон о выезде на лед.

Видеокадры были размещены на странице Кондрашова в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ). На них видно, как он сидит за рулем автомобиля. В комментариях к посту с видео некоторые пользователи заявили, что Кондрашов мог нарушить областной закон о запрете движения по льду вне оборудованной переправы.

"Меня сняли, выложили, для меня там смонтировали. Все завидуют, как обычно. Сотня машин едет по паромной переправе, не нарушает закон, а я нарушил. С чего вдруг. Ну то, что машина такая необычная, что на Байкале машина едет по паромной переправе туда-обратно", – отметил он.

Как подчеркнул бывший глава города, автомобиль не дрифтовал, а медленно разворачивался. По его словам, видеоролик, который был опубликован в соцсетях, ускорили. Также Кондрашов не увидел в лимузине предмет роскоши, поскольку, уточнил он, старый Cadillac стоит 200 тысяч рублей.

"Там же видно, что разворот идет на замедленной скорости. Потом просто ускорили ролик, получилось, что как будто бы быстро. Музыку наложили, все примитивно. Да он не дрифтует, он еле разворачивается, он переднеприводный, как его развернуть. Если разогнать, на скользком льду запустить, дрифт можно было бы сделать и с квадрокоптера снимать", – добавил бывший мэр Иркутска.

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