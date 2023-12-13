Мэра уральского Троицка задержали за взятку в виде беговой дорожки

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Главу города Троицка в Челябинской области Александра Виноградова задержали за получение взятки в виде беговой дорожки в 2020 году. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка Следственного комитета (СК) РФ.

По версии следствия, в 2020 году глава города получил в качестве взятки спортивный тренажер стоимостью 126 тысяч рублей за ускоренное и беспрепятственное получение от администрации Троицка разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию нежилого здания.

В результате по факту произошедшего возбудили дело по части 4 статьи 290 ("Дача взятки"), части 3 статьи 291 ("Получение взятки"), части 2 статьи 291.1 ("Посредничество во взяточничестве") Уголовного кодекса (УК) РФ.

"В настоящее время следователем СК России проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, осуществляются обыски в служебных помещениях, предмет взятки изъят", – говорится в сообщении.

Подозреваемого главу города уже допросили. Сейчас следователи решают вопрос об избрании меры пресечения.

В ходе расследования дела будут установлены все обстоятельства произошедшего.

До этого за взятку арестовали заместителя директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России Алексея Яковлева. Он получил взятку в размере более 1 миллиона рублей от руководителя ФГБУ "Национальный парк "Таганай" за общее покровительство по службе.

