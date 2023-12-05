Суд продлил арест экс-замглавы Минцифры по делу о взятке

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Арест экс-замглавы Минцифры России Максима Паршина продлили до 12 марта в рамках расследования дела о взяточничестве в особо крупном размере. Аналогичное решение Басманный суд Москвы принял и в отношении предпринимателя Александра Моносова.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил продлить Паршину и Моносову меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 марта 2024 года ", – передает ТАСС заявление судьи.

Паршина задержали 13 июля. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, взятку в размере 3,5 миллиона рублей ему дал Моносов.

Обоих фигурантов дела отправили под домашний арест до 12 сентября. Позднее суд заключил Паршина под стражу.

В свою очередь, Михаил Мишустин освободил Паршина от должности заместителя министра цифрового развития.

7 сентября Паршину и Моносову продлили арест по делу о взяточничестве еще на два месяца. Также сообщалось, что в рамках расследования дела могут появиться новые эпизоды.



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