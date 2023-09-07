Суд продлил арест экс-замглавы Минцифры РФ Паршина

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Бывшему заместителю главы Минцифры России Максиму Паршину продлили арест по делу о взяточничестве в особо крупном размере. Соответствующее решение принял Басманный суд столицы.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Паршину срок содержания под стражей на два месяца", – передает ТАСС сообщение суда.

Также было принято решение продлить арест второму фигуранту дела – руководителю ООО "БФТ-Холдинг" Александру Моносову, которого подозревают в даче взятки.

Паршина задержали 13 июля. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, взятку в размере 3,5 миллиона рублей ему дал предприниматель Моносов.

Обоих фигурантов дела суд отправил под домашний арест до 12 сентября. Позднее суд заключил Паршина под стражу. Комментируя ситуацию, в пресс-службе Минцифры отметили, что ведомство содействует правоохранительным органам в расследовании дела.

В свою очередь, Михаил Мишустин освободил Паршина от должности заместителя министра цифрового развития.



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