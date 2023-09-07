07 сентября, 15:19Происшествия
Суд продлил арест экс-замглавы Минцифры РФ Паршина
Фото: телеграм-канал "Топор Live"
Бывшему заместителю главы Минцифры России Максиму Паршину продлили арест по делу о взяточничестве в особо крупном размере. Соответствующее решение принял Басманный суд столицы.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Паршину срок содержания под стражей на два месяца", – передает ТАСС сообщение суда.
Также было принято решение продлить арест второму фигуранту дела – руководителю ООО "БФТ-Холдинг" Александру Моносову, которого подозревают в даче взятки.
Паршина задержали 13 июля. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, взятку в размере 3,5 миллиона рублей ему дал предприниматель Моносов.
Обоих фигурантов дела суд отправил под домашний арест до 12 сентября. Позднее суд заключил Паршина под стражу. Комментируя ситуацию, в пресс-службе Минцифры отметили, что ведомство содействует правоохранительным органам в расследовании дела.
В свою очередь, Михаил Мишустин освободил Паршина от должности заместителя министра цифрового развития.
"Московский патруль": дело возбудили против москвича за попытку дать взятку инспектору ДПС
Читайте также