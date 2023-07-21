Мишустин освободил Паршина от должности замглавы Минцифры

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра цифрового развития РФ Максима Паршина по его просьбе. Об этом указывается на портале правовой информации.

Паршина задержали 13 июля. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, взятку в размере 3,5 миллиона рублей ему дал предприниматель Александр Моносов.

Обоих фигурантов дела суд отправил под домашний арест до 12 сентября. Комментируя ситуацию, в пресс-службе Минцифры отметили, что ведомство содействует правоохранительным органам в расследовании дела.

В четверг, 20 июля, Паршина и Моносова исключили из экспертного совета по программному обеспечению при Минцифры.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что Паршина задержали в момент получения взятки в одном из ресторанов Москвы. По предварительной версии, пояснил депутат, деньги преподносились в качестве благодарности за помощь в выделении грантов.

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