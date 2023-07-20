Замглавы Минцифры Паршина исключили из ведомственного совета по ПО

Фото: ТАСС/Басманный суд

Замминистра цифрового развития РФ Максима Паршина и гендиректора компании "Бюджетные и финансовые технологии" Александра Моносова исключили из экспертного совета по программному обеспечению при Минцифры. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

"Внести в состав экспертного совета <...> следующие изменения: исключить из состава экспертного совета М. В. Паршина, А. Н. Моносова", – говорится в документе.

Паршин занимал в совете должность заместителя председателя. На его место назначен другой замглавы Минцифры Андрей Заренин.

Максима Паршина задержали 13 июля. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, взятку в размере 3,5 миллиона рублей ему дал предприниматель Александр Моносов.

Обоих фигурантов дела суд отправил под домашний арест до 12 сентября. Комментируя ситуацию, в пресс-службе Минцифры отметили, что ведомство содействует правоохранительным органам в расследовании дела.