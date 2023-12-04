Гособвинение запросило у суда еще 12 лет тюрьмы для кировского экс-губернатора Белых

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти."

Гособвинение попросило суд назначить бывшему губернатору Кировской области Никите Белых 12 лет тюремного срока по делу о злоупотреблении и превышении должностных полномочий. Об этом сообщается в телеграм-канале региональной прокуратуры.

"Государственный обвинитель прокуратуры Кировской области, выступая в прениях сторон по уголовному делу бывшего губернатора региона Никиты Белых, ориентировал суд на назначение наказания в виде 12 лет лишения свободы", – говорится в сообщении.

Вместе с лишением свободы прокуратура просит установить для Белых запрет на работу на госслужбе в течение трех лет и штраф в размере более 48 миллионов рублей.

Сначала Белых осудили за взятку. Позже в отношении него возбудили уголовное дело о превышении полномочий.

По версии следствия, в 2015 году, когда Белых занимал должность исполняющего обязанности губернатора Кировской области, он способствовал совершению сделки между АО "Кировская региональная ипотечная корпорация" с одной из компаний региона на сумму 320 миллионов рублей, руководствуясь личными интересами. В связи с этим бюджету области был причинен значительный материальный ущерб.

