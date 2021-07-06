В отношении экс-губернатора Кировской области Белых возбудили дело о превышении полномочий

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Региональный СК завел уголовное дело о превышении полномочий против уже осужденного за взятку экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. Информация об этом была опубликована на сайте ведомства.

Следствие считает, что в 2015 году, когда Белых занимал должность исполняющего обязанности губернатора Кировской области, он способствовал совершению сделки между АО "Кировская региональная ипотечная корпорация" с одной из компаний региона на сумму 320 миллионов рублей, руководствуясь личными интересами. В условиях договора было прописано, что денежные средства с уплатой процентов должны были быть возвращены до ноября 2016 года.

В дальнейшем во время рабочих совещаний Белых давал поручения о выделении данных денежных средств на нужды юрлиц, не имеющих отношения к АО "К.Р.И.К." и находившихся в заведомо неплатежеспособном состоянии.

В итоге АО "К.Р.И.К." не смогло получить возврат задолженностей, а с правительства региона в пользу компании суд взыскал свыше 202 миллионов рублей.

Следствие считает, что из-за действий Белых бюджету области бы причинен значительный материальный ущерб. Правоохранителям предстоит выяснить все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно о задержании мэра Лобни Евгения Смышляева в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями и других коррупционных преступлениях. По данным следствия, действия Смышляева нанесли ущерб в размере 5 миллионов рублей.

