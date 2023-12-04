Прокуратура требует 5,5 года колонии для обвиняемых в мошенничестве с надувными танками

Фото: 123RF/albund

Прокуратура требует суд лишить свободы на 5,5 года двух бывших офицеров Минобороны РФ Юрия Здравило и Виталия Ликучева, которых обвиняют в особо крупном мошенничестве по делу о надувных танках. Об этом пишет "Коммерсант".

Мужчин задержали осенью 2020 года во время получения взятки в размере 7,4 миллиона от гендиректора научно-производственного предприятия "Русбал" Александра Таланова.

Сама компания специализируется на производстве надувных макетов военной техники – танков, самолетов и ракетных систем. Утверждается, что с воздуха и большого расстояния копии техники почти невозможно отличить от настоящих.



Следователи считают, что деньги являлись не оплатой за контракты, а были общей поддержкой, чтобы в будущем фирма стала единственным поставщиком маскировочных макетов для вооруженных сил.

Бывшие офицеры с 2020 года заявляли, что невиновны и стали жертвой провокации. По их словам, они уже были в запасе и никто из них не находился на организационных или административно-хозяйственных должностях в военном ведомстве. Поэтому, по мнению стороны защиты, подсудимые не могли лоббировать интересы "Русбала".

Ранее стало известно, что законопроект от депутатов Госдумы о введении отдельного наказания за получение мелких взяток получил положительные отзывы кабмина и Верховного суда. Его могут принять в декабре. Инициатива предусматривает наказание за взятки до 10 тысяч рублей для должностных лиц и менеджеров коммерческих организаций.

"Безопасный город": сотрудники столичной ГИБДД проводят рейды с судебными приставами