Прокурор запросил 13 лет колонии для экс-губернатора Белозерцева

Фото: ТАСС/пресс-служба Басманного суда

Гособвинитель в прениях сторон запросил для бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева 13 лет колонии строгого режима и 12 лет главе фармацевтической компании ООО "Биотэк" Борису Шпигелю по делу о взятках на выездном заседании Измайловского суда Москвы в СИЗО-1. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Алексея Шуварина.

Уточняется, что из-за болезни Шпигеля процесс проходит в выездном формате в здании изолятора "Матросская тишина".

В сообщении напомнили, что Белозерцева обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Шпигеля, его супругу и гендиректора компании "Фармация" Антона Колоскова обвиняют в даче взятки, родственника Белозерцева Федора Федотова и водителя Геннадия Маркова – в посредничестве. Фигуранты находятся под стражей.

Шпигель был арестован 23 марта 2021 года. Позднее он был доставлен из московского СИЗО № 4 в больницу "Матросской тишины" после жалоб на состояние здоровья.

Впоследствии задержанный просил смягчить ему меру пресечения в связи с данными жалобами, но ходатайство защиты суд не удовлетворил. Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии также не нашли в состоянии Шпигеля оснований, препятствующих его аресту.

Согласно версии следователей, Белозерцев с января по сентябрь 2020 года получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников. Речь идет о деньгах и иных ценностях на сумму, превышающую 31 миллион рублей.

По данным СК, вознаграждение предназначалось за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий.

Белозерцев признал факт получения от Шпигеля 21 миллиона рублей, однако, по его словам, данные средства предназначались на избирательную кампанию.

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