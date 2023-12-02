Экс-министра транспорта Чувашии Осипова обвинили в превышении полномочий

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Экс-министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимира Осипова обвинили в превышении должностных полномочий и организации неправомерного оборота средств платежей. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета (СК) РФ.

Уточняется, что Следственные органы СК РФ по Чувашской Республике возбудили в отношении мужчины уголовные дела по пункту "е" части 3 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной и личной заинтересованности") и по части 3 статьи 33, части 1 статьи 187 УК РФ ("Организация неправомерного оборота средств платежей").

По данным следствия, в декабре прошлого года Осипов заключил муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектной документации, капитальному ремонту и содержанию одной из дорог в Чебоксарах с фирмой, которой руководит его знакомый.

Отмечается, что организация не соответствовала условиям закупки, из-за чего региональному бюджету был причинен ущерб на сумму более семи миллионов рублей.

В СК добавили, что в июне 2022 года Осипов организовал предоставление в казначейство Чувашии фиктивного платежного поручения, чтобы осуществить перевод денежных средств министерства на цели, не связанные с контрактом на который они выделялись.

В ходе допроса мужчина признал вину в полном объеме, а также дал показания в отношении соучастника преступной деятельности, уточняется в тексте. Следствие проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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