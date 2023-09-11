Новые эпизоды могут появиться в деле экс-замглавы Минцифры РФ Паршина

Фото: ТАСС/пресс-служба Мосгорсуда

Новые эпизоды могут появиться в рамках расследования дела о взяточничестве в особо крупном размере, главным фигурантом которого является экс-замглавы Минцифры РФ Максим Паршин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ Басманного суда Москвы о продлении ареста.

В нем говорится, что, если Паршина выпустить на свободу, он может начать угрожать сотрудникам, которые знают о его преступлениях, или попытается повлиять на них иным образом "с целью склонить их к даче выгодных для него показаний", а также "уничтожит доказательства либо иным путем воспрепятствует производству по уголовному делу".

В постановлении обращается внимание, что еще не все эпизоды могли быть выявлены. Так следователи обосновали необходимость продления ареста.

Однако сторона защиты выступила против, как и адвокат второго фигуранта – предпринимателя Александра Моносова. Его призывали отпустить под залог в 187 миллионов рублей.

Паршина задержали 13 июля. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, взятку в размере 3,5 миллиона рублей ему дал Моносов.

Обоих фигурантов дела отправили под домашний арест до 12 сентября. Позднее суд заключил Паршина под стражу.

В свою очередь, Михаил Мишустин освободил Паршина от должности заместителя министра цифрового развития.

7 сентября Паршину и Моносову продлили арест по делу о взяточничестве еще на два месяца.



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