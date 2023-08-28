Суд арестовал замглавы отдела МВД по ростовскому Миллерово по делу о взятке

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Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал заместителя начальника отдела МВД России по Миллеровскому району Ростовской области Олега Пятицкого. Его подозревают в покушении на посредничество во взяточничестве, возбуждено уголовное дело, передает РИА Новости со ссылкой на представителя объединенной пресс-службы судов региона.

Отмечается, что его заключили под стражу на два месяца, до 24 октября этого года. По информации ГУ МВД РФ по области, полицейский получил взятку за решение вопроса о непредъявлении сыну гражданина обвинения по более тяжкому составу преступления и назначении ему наказания, которое не связано с лишением свободы, по результатам рассмотрения уголовного дела в суде.

При этом в региональном СУСК России уточнили, что Пятицкий выступал в качестве посредника и получил от гражданина 3 миллиона рублей, которые должен был передать для решения вопроса по уголовному делу. После получения денег подозреваемого задержали.

Ранее ФСБ по Волгоградской области задержала участников преступной группы по подозрению во взятке налоговому инспектору в Краснодаре, а также в посредничестве во взяточничестве. Возбуждено уголовное дело.

Также Мосгорсуд приговорил экс-судью Арбитражного суда столицы Елену Кондрат к 9 годам колонии за взяточничество. Помимо этого, ей назначили штраф в размере 77,9 миллиона рублей.

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