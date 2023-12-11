В Подмосковье по подозрению во взяточничестве задержаны 11 человек

Видео: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Следователь первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Московской области задержал 11 человек по подозрению в совершении коррупционных преступлений. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты"

Уточняется, что двое из задержанных – консультанты отдела при министерстве социального развития Московской области, один – консультант отдела при министерстве инвестиций и промышленности Подмосковья.

В зависимости от роли и степени участия задержанных подозревают в получении взяток в составе организованной группы и в посредничестве в даче взяток (часть 6 статьи 290 УК РФ, часть 4 статьи 291.1 УК РФ и подпункты "а", "б" части 3 статьи 291.1 УК РФ).

По информации следствия, с 2019 по 2023 год они получали взятки через посредников от подмосковных предпринимателей за выдачу квот для привлечения иностранцев на работу без проведения проверочных мероприятий.

В сообщении добавили, что за оформление одного иностранного специалиста предприниматель отдавал 12 тысяч рублей, за раз оформлялось 100–350 квот.

Следователи провели свыше 40 обысков по местам работы и жительства задержанных, около 30 человек допрошены. Помимо этого, были проведены очные ставки, другие следственные действия.

Во время обысков были изъяты крупные суммы денег. Подозреваемые дали признательные и изобличающие друг друга показания. Суд всем избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Уголовное дело возбудили по материалам ГУ МВД РФ по Московской области и УФСБ РФ по Москве и Московской области. Региональное подразделение Росгвардии оказывало силовую поддержку при задержании.

Ранее бывшего начальника управления по противодействию коррупции ФТС России Дмитрия Мурышова обвинили в четырех эпизодах получения взятки на сумму более 10 миллионов рублей.

До этого сотрудники полиции и ФСБ задержали в Москве владельцев телеграм-каналов, которых подозревают в вымогательстве денег у силовиков, политиков и предпринимателей.