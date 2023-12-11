11 декабря, 10:18Происшествия
В Подмосковье по подозрению во взяточничестве задержаны 11 человек
Уточняется, что двое из задержанных – консультанты отдела при министерстве социального развития Московской области, один – консультант отдела при министерстве инвестиций и промышленности Подмосковья.
В зависимости от роли и степени участия задержанных подозревают в получении взяток в составе организованной группы и в посредничестве в даче взяток (часть 6 статьи 290 УК РФ, часть 4 статьи 291.1 УК РФ и подпункты "а", "б" части 3 статьи 291.1 УК РФ).
По информации следствия, с 2019 по 2023 год они получали взятки через посредников от подмосковных предпринимателей за выдачу квот для привлечения иностранцев на работу без проведения проверочных мероприятий.
В сообщении добавили, что за оформление одного иностранного специалиста предприниматель отдавал 12 тысяч рублей, за раз оформлялось 100–350 квот.
Следователи провели свыше 40 обысков по местам работы и жительства задержанных, около 30 человек допрошены. Помимо этого, были проведены очные ставки, другие следственные действия.
Во время обысков были изъяты крупные суммы денег. Подозреваемые дали признательные и изобличающие друг друга показания. Суд всем избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.
Уголовное дело возбудили по материалам ГУ МВД РФ по Московской области и УФСБ РФ по Москве и Московской области. Региональное подразделение Росгвардии оказывало силовую поддержку при задержании.
Ранее бывшего начальника управления по противодействию коррупции ФТС России Дмитрия Мурышова обвинили в четырех эпизодах получения взятки на сумму более 10 миллионов рублей.
До этого сотрудники полиции и ФСБ задержали в Москве владельцев телеграм-каналов, которых подозревают в вымогательстве денег у силовиков, политиков и предпринимателей.
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