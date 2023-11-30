В Москве задержали владельцев телеграм-каналов, вымогавших деньги у политиков

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Сотрудники полиции и ФСБ задержали в Москве владельцев телеграм-каналов, которых подозревают в вымогательстве денег у силовиков, политиков и предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Как заявили в ведомстве, в преступную группу входили руководители крупных PR-агентств Москвы и их партнеры. По предварительной информации, в принадлежащих им популярных телеграм-каналах размещались клеветнические статьи о политиках, бизнесменах и сотрудниках силовых структур. Для того чтобы убрать из Сети соответствующие материалы и не распространять их, злоумышленники требовали выплатить средства в особо крупном размере.

Уточняется, что двое руководителей PR-агентств по решению Тверского районного суда Москвы уже арестованы. Кроме того, в ведомстве отметили, что в преступной схеме участвовали около 20 человек, поэтому сейчас специалисты занимаются выяснением роли каждого из них.

Также сотрудники МВД и ФСБ провели обыски по месту жительства подозреваемых и в их офисах.

"Изъяты носители информации со сведениями о размещенных негативных публикациях и отчетами о полученной прибыли, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение", – сказано в сообщении.

Следователи же завели уголовное дело по части 3 статьи 163 УК РФ ("Получение должностным лицом материальных ценностей, денежных средств путем вымогательства взятки").

Ранее Басманный суд Москвы вынес приговоры администраторам телеграм-канала "Адские бабки" Александре Баязитовой и Ольге Архаровой, признав их виновными в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. Баязитову приговорили к 5 годам, Архаровой дали 4,5 года с отбыванием наказания в колонии общего режима.

До этого сообщалось, что Архарова и Баязитова обвиняются в вымогательстве денег у Ушакова за "блоки" в телеграм-каналах, которые представляют собой удаление негативной информации о тех или иных лицах.

Еще одной фигуранткой дела была Инна Чурилова, которая пошла на сделку со следствием и дала показания. Ее отправили под домашний арест, а уже летом суд приговорил ее к четырем годам условно.



"Московский патруль": в Москве задержали вымогателей, притворявшихся общественниками