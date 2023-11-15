Прокурор запросил 14 лет журналистке Баязитовой по делу о вымогательстве

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Прокурор в прениях сторон в столичном Басманном суде запросил для журналистки Александры Баязитовой и медиатехнолога Ольги Архаровой 14 и 13 лет заключения по делу о вымогательстве у менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Архаровой Елену Федулову.

"У меня нет слов", – заявила правозащитница.

Судебный процесс проходит в закрытом от прессы режиме.

Архарова и Баязитова обвиняются в вымогательстве денег у Ушакова за "блоки" в телеграм-каналах, которые представляют собой удаление негативной информации о тех или иных лицах.

Еще одной фигуранткой дела была Инна Чурилова, которая пошла на сделку со следствием и дала показания. Ее отправили под домашний арест, а уже летом суд приговорил ее к четырем годам условно.

Баязитову арестовали 10 августа прошлого года. Ее обвиняют по статье "Вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере".

По словам Баязитовой, она не понимает суть обвинений, так как занималась написанием статей для разных ресурсов в качестве журналиста издания. На тот момент сообщалось, что женщина не признала вину.

Глава СПЧ Валерий Фадеев, в свою очередь, направил генпрокурору РФ Игорю Краснову обращение с просьбой взять на контроль уголовное дело в отношении Баязитовой. Он уточнил, что в условиях содержания журналистки в СИЗО могут обостриться некоторые ее заболевания.