Журналистку Баязитову осудили на 5 лет колонии за вымогательство

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Басманный суд Москвы вынес приговоры администраторам телеграм-канала "Адские бабки" Александре Баязитовой и Ольге Архаровой, признав их виновными в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова, сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Баязитову приговорили к 5 годам, Архаровой дали 4,5 года с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Прокуратура назвала приговор обоснованным и пообещала не обжаловать его.

Ранее прокурор в прениях сторон в Басманном суде запросил для журналистки Александры Баязитовой и медиатехнолога Ольги Архаровой 14 и 13 лет заключения по делу о вымогательстве. Судебный процесс проходил в закрытом от прессы режиме.

Архарова и Баязитова обвиняются в вымогательстве денег у Ушакова за "блоки" в телеграм-каналах, которые представляют собой удаление негативной информации о тех или иных лицах.

Еще одной фигуранткой дела была Инна Чурилова, которая пошла на сделку со следствием и дала показания. Ее отправили под домашний арест, а уже летом суд приговорил ее к четырем годам условно.