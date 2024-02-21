Мэр Ишима заявил, что надел перчатку на встречу с жителями из-за раны на пальце

Фото: ishim.admtyumen.ru

Мэр города Ишима Тюменской области Федор Шишкин надел перчатку на руку во время встречи с жителями из-за боязни инфицировать поврежденный палец. Об этом пишет "Газета.ру".

Ранее в Сети появились снимки, на которых Шишкин вручает сертификаты на квартиры и пожимает людям руки в медицинской перчатке. В мэрии не смогли объяснить, зачем он ее надел. По словам Шишкина, горожане знают, что он всегда открыт для общения с населением.

"Жаль, что банальная травма руки вызвала подобную реакцию", – признался он.

Ранее мэр Красноярска Владислав Логинов предложил освободить приговоренных к тюремным срокам от наказаний и направить их силы на уборку улиц от снега. Глава города аргументировал свою идею нехваткой сотрудников в коммунальных службах.

До этого глава Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова на встрече с жителями Нягани велела им самим бороться с бездомными собаками. Она подчеркнула, что животные без хозяина не появляются из ниоткуда, и посоветовала жителям "посмотреть на себя".