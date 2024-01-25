Мэр Красноярска предложил выпустить заключенных для уборки улиц от снега

Фото: телеграм-канал "Владислав Логинов"

Мэр Красноярска Владислав Логинов предложил освободить приговоренных к тюремным срокам от наказаний и направить их силы на уборку улиц от снега. Об этом сообщает издание "Наш Красноярский край".

Глава города аргументировал свою идею нехваткой сотрудников в коммунальных службах. По его словам, дефицит работников составляет порядка 60%. Между тем в Москве, отметил он, к уборке улиц от снега привлекают более 150 тысяч человек.

"Мы сегодня при всех раскладах такого количества людей не найдем", – заявил Логинов.

В связи с этим мэр Красноярска предложил привлечь к работе осужденных. Однако допускать к таким работам следует только тех, кто был приговорен к срокам по легким статьям, считает он.

До этого труд заключенных предлагали использовать в бизнесе. Срок заключения планировали заменить на принудительные работы после одобрения инициативы со стороны бизнеса. Идею аргументировали тем, что такая мера позволит сократить количество рецидивов.

